2020/03/20 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، عن إتمام فرقها التقنية عمليات زيادة سرعات الإنترنت بناءً على قرار وزارة الاتصالات الأخير الخاص بزيادة السعات للمستخدمين.وقالت الشركة في بيان تلقته “يس عراق” إنها “قامت بإضافة السعات المجانية التي تصل إلى 25% والممنوحة من قبل وزارة الإتصالات لإستيعاب الطلب الإستثنائي على الخدمة نتيجة حظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. إيرثلنك تُزيد سرعة الاشتراكات بناءً على قرار وزارة الاتصالات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. إيرثلنك تُزيد سرعة الاشتراكات بناءً على قرار وزارة الاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).