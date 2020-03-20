2020/03/20 | 20:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخاذ اجراءات بحق المخالفين لحظر التجول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 20:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتخاذ اجراءات بحق المخالفين لحظر التجول) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اتخاذ اجراءات بحق المخالفين لحظر التجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).