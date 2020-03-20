10 الاف وفاة بسبب كورونا الذي وصل الى أمريكا اللاتينية

2020/03/20 | 20:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية عند الساعة 10,30 ت غ الجمعة.وبلغ إجمالي الوفيات 10,080 حالة، غالبيتهم في أوروبا مع 4932 حالة وآسيا مع 3431 حالة.وتسجل إيطاليا أكبر عدد وفيات في العالم (3405)، تليها الصين (3248)، المصدر […]

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