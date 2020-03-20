2020/03/20 | 20:30 - المصدر: الغد برس

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الخارجية الامريكية: ابلغنا الايرانيين انهم سيحاسبون على الهجمات ا

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الخارجية الامريكية: ابلغنا الايرانيين انهم سيحاسبون على الهجمات التي استهدفت قواتنا بالعراق

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