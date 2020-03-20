إيطاليا.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في إقليم لومبارديا إلى حوالي 380 في يوم واحد

2020/03/20 | 20:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال مصدر في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، قفز بنحو 380 حالة خلال يوم واحد إلى حوالي 2550.

وأضاف المصدر: "إذا تأكد ذلك فستكون تلك أكبر زيادة منذ ظهور الفيروس قبل نحو شهر في المنطقة الأشد تضررا من العدوى في البلاد".

وأفاد بأن عدد حالات الإصابة الجديدة في المنطقة التي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا، زاد بنحو 2380 ليرتفع إجمالي الإصابات في لومبارديا إلى حوالي 22264.

ومن المقرر نشر أحدث إحصاء لعدد الوفيات على مستوى البلاد في وقت لاحق، علما أن إجمالي الوفيات بلغ يوم الخميس 3405 حالات وفاة، وهو الأعلى في العالم.

وأعلنت السلطات الإيطالية يوم الخميس، عن وفاة 427 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405.

وقالت إنه تم تسجيل 5322 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصابا، شفي منهم 4440.

جدير بالذكر أن الصين سجلت 3248 وفاة من إجمالي إصابات بلغت 80967، علما أن 6569 مصابا فقط يتلقون العلاج حاليا في كامل البر الصيني.

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