2020/03/20 | 20:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

نفى محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى نيسان المقبل.

وقال بيان لمكتب الجبوري اطلعت عليه "الغد برس"، ان" محافظ نينوى نجم الجبوري ينفي الانباء المتداولة حول تمديدحظر التجوال".

وأكد أن" خلية الازمة في حالة انعقاد دائم لإتخاذ القرارات واصدار التعليمات بما يتناسب مع المعطيات الواردة اولا بأول ولما فيه من مصلحة وحرص على أهالي المحافظة.

وتحدثت انباء فس وقت سابق عن تمديد حظر التجوال في نينوى الى مطلع نيسان المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى ينفي تمديد حظر التجوال في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى ينفي تمديد حظر التجوال في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).