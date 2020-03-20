فيديوغراف: تحذيرات من انهيار الدولة العراقية جراء هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا

2020/03/20 | 20:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نيابي بارز في اللجنة المالية يكشف لـ ”يس عراق” بالأرقام أسرار موازنة العراق 2020: أتوقع تفكك الدولة العراقية بشكلها الحالي

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