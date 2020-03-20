دراسة: 99% من المتوفين بكورونا في إيطاليا عانوا من أمراض أخرى

2020/03/20 | 20:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حصل زوجان إيطاليان على إذن استثنائي بالزواج، الخميس، في البلدية لكنهما اضطرا إلى اتخاذ اجراءات الحماية اللازمة مع وضع القناع والقفازات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وتزوج ميركو ميليلا وانطوانيتا بيفيلاكا في أنكونا في الوسط الشرقي لإيطاليا، على ساحل البحر الأدرياتيكي بحضور موظف الأحوال الشخصية واشبينيهما ومصور.وقد وضع الجميع الأقنعة والقفزات الحامية من الفيروس […]

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