2020/03/20 | 20:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة‬⁩ يدرس تخفيض رواتب لاعبيه للهروب من الأزمة الاقتصادية المتوقعة جراء تعليق المسابقات الإسبانية والأوروبية بسبب تفشى فيروس كورونا

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