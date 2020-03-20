في العراق، مهمات مستحيلة لرئيس الوزراء الجديد

2020/03/20 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت جريدة “ليبراسيون” الفرنسية تقريراً عن رئيس الوزراء العراقي المكلف “عدنان الظرفي”، والتحديات التي تواجهه في ظل الاضطراب السياسي في البلاد، وانتشار فيروس “كورونا”، والتبعات الاقتصادية لذلك.مع ازدياد انتشار

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