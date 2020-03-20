خاص لـ”العهد نيوز”: الحشد الشعبي يوزع الماء الصالح للشرب على احياء الموصل

2020/03/20 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن امر اللواء 30 الحشد الشعبي وعد محمود القدو، اليوم الجمعة، بان الجهد الهندسي للواء باشر بتوزيع الماء الصالح للشرب من خلال ارسال الحوضيات لأحياء الموصل بعد هطول الامطار على المدينة مما تسبب بإيقاف ضخ الماء لهم .وقال القدو في حديث لـ”العهد نيوز” , بان الجهد الهندسي لهيئة الحشد الشعبي المتمثلة […]

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