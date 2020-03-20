كربلاء تغلق محطات تعبئة الوقود لمنع التجمعات

2020/03/20 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت شركة المشتقات النفطية فرع كربلاء، مساء اليوم الجمعة، اغلاق جميع محطات تعبئة الوقود في المحافظة تماشيا مع توصيات خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا.وذكرت الشركة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تماشيا مع قرارات خلية الازمة وقرارات وزارة النفط وفرض حظر للتجوال، سيتم مساء اليوم غلق جميع محطات تعبئة الوقود الاهلية وبقاء محطات التعبئة الحكومية لتزويد الوقود للشرائح غير المشمولة بالحظر".وأضافت ان "عملية غلق محطات الوقود ستكون صاحبة تأثير في قرار فرض الحظر الذي أقر للحفاظ على سلامة المواطنين".

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