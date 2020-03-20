أفلام الأوبئة تلقي اقبال المشاهدين في زمن الكورنا

2020/03/20 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..منذ أن بدأ انتشار وباء كورونا في أواخر ديمسبر/كانون الأول، احتل فيلم “كونتيجيون” أو “عدوى” إن جازت الترجمة، صدارة الأفلام الأكثر مشاهدة في مختلف أنحاء العالم وذلك بسبب أوجه التشابه الكبيرة بين سيناريو الفيلم، الذي يوثق انتشار فيروس قاتل يهدد البشرية، وما يحدث على أرض الواقع الصيني.واليوم، بينما تخطى عدد الإصابات عتبة الـ 230 […]

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