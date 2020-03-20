قوى شيعية تشكل لجنة سباعية جديدة مهمتها إبلاغ صالح رفضها للزرفي وترشيح بدل عنه

2020/03/20 | 20:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..كشفت كتلة الفتح بزعامة هادي العامري عن تشكيل قوى شيعية لجنة سباعية جديدة مهمتها إبلاغ رئيس الجمهورية برهم صالح رفضها رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وترشيح شخصية مناسبة للمنصب مستقبلاً.وقال مصدر من داخل الكتلة لل( المستقلة ) اليوم الجمعة إن “رؤساء الأحزاب والكتل الشيعية، عدا سائرون والنصر عقدوا اجتماعين منفصلين في منزل […]

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