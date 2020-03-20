السيستاني يحسم الجدل بشأن التجمعات الدينية

2020/03/20 | 20:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، ان المرجع الاعلى منع اي تجمع تمنعه الدول.

وقال أحد أعضاء لجنة الاستفتاءات في مكتب المرجع علاء ابو الطابوق بمقطع صوتي اطلعت عليه شفق نيوز، إن "المرجع منع أي تجمع تمنعه الدولة"، مبينا أن "هناك امور عقلائية وامور طبية والمرجع يقول لا بد من الالتزام بها".

وأضاف بالقول، "لو كان في البيت خمسة أفراد لا يخرجون لمدة شهر كامل ممكن إقامة صلاة جماعة في البيت".

وأشار أبو الطابوق الى انه "لو أجاز الطب ان يذهب شخص من هذا البيت واخر من بيت ثاني وتم التجمع عند احد المواطنين، فهو مسموح، اما اذا لم يسمح الطب بذلك فالمرجع السيد السيستاني يقول لا يجوز بالذهاب لحماية المواطنين من انتشار فايروس كورونا".

وأوضح "الافضل انه لا يكون هناك تجمعات لان هناك مخاطر وممكن الاستعانة باهل الخبرة وهم اهل الطب واهل البيئة والاطباء المختصين بالامر".

ولفت الى انه "بخلافه فهم آثمين ويتحملون الدية والحرام ويعتبر نفسه قاتل عمد لانه يعلم بانه مصاب بالفايروس ويتنقل، اما اذا كان لا يعلم فهذا يكون قتل خطأ".

ويثار الجدل في العراق بشأن الالتزام بقرارات السلطات الصحية في البلاد بشأن حظر التجوال بينما يتوافد الآلاف من الزوار على العاصمة.

وحذرت الأمم المتحدة ووزارة الصحة العراقية، الخميس، من تحول العراق لبؤرة فيروس كورونا جراء استمرار التجمعات الدينية.

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