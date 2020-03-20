مدير مستشفى الشهيد الصدر العام ينفي إغلاق المستشفى

2020/03/20 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى مدير مستشفى الشهيد الصدر العام، مصطفى الموسوي، الجمعة، إغلاق المستشفى الكائن في مدينة الصدر، شر...





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