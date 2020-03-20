الصحة العالمية توجه رسالة للشباب: كورونا قد يصيبكم بل يقتلكم أيضا

2020/03/20 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رسالة لشباب العالم أكد من خلالها أن فيروس كورونا المستجد قد يصيبهم بل يقتلهم أيضا.

يتبع ..

بغداد اليوم-بغداد

نفى مدير مستشفى الشهيد الصدر العام، مصطفى الموسوي، الجمعة، إغلاق المستشفى الكائن في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

وقال الموسوي، في بيان، إن "الانباء التي تطرقت الى اغلاق الصدر العام، غير صحيحة".

واوضح، أن "

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة، عن وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

بغداد اليوم _ بغداد

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الجمعة، اصحاب العقارات والمحلات بالتعاون وتخفيف مبالغ الايجار للأفراد ذوي الدخول المحدودة، بظل حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتساءلت لجنة حقوق الانسان، في بيان تلقت (

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