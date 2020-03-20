محافظ نينوى ينفي تمديد الحظر في المحافظة الى نيسان المقبل

2020/03/20 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نفى محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، تمديد الحظر في المحافظة الى شهر نيسان المقبل.وقال الجبوري في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، :”ننفي الانباء المتداولة حول تمديد حظر التجوال في المحافظة”.واكد ان” خلية الازمة في المحافظة هي في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات واصدار التعليمات بما يتناسب مع المعطيات الواردة […]

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