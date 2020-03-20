البصرة تشدد جراءتها الامنية والصحية في مواجهة فايروس كورونا

2020/03/20 | 20:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)/ نريمان المالكي /..بعد الأعلان عن وفاة ثالثة حالة مصابة بفيروس كورونا ، شددت محافظة البصرة أجرائاتها في فرض حظر التجوال الصحي من خلال الاجهزة الامنية والعمل على تكثيف جهود الدفاع المدني في تعفير الطرقات والاسواق والمؤسسات الصحية .وقال مدير السيطرات والطرق بالمحافظة العمد جواد كاظم عباس لـ (المستقلة) ان ” الاجراءات […]

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