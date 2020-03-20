محافظ كربلاء يوجه بغلق محطات تعبئة الوقود الاهلية

2020/03/20 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وجهت محافظة كربلاء ، مساء الجمعة ، القوات الامنية بغلق محطات تعبئة الوقود الاهلية في عموم المحافظة .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) وجهنا “الاجهزة الامنية بغلق محطات تعبئة الوقود الاهلية ، والاقتصار على المحطات الحكومية ، واستخدامها لتعبئة المركبات […]

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