2020/03/20 | 21:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: إصابة طبيبة بـ(كورونا) خلال علاجها مصابا بالفيروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: إصابة طبيبة بـ(كورونا) خلال علاجها مصابا بالفيروس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: إصابة طبيبة بـ(كورونا) خلال علاجها مصابا بالفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).