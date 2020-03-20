تنصيب منظومة الكترونية  لتعقيم المراجعين والموظفين بمستشفى عين التمر

2020/03/20 | 21:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت ادارة مستشفى قضاء عين التمر 95 كم غربي كربلاء ، مساء الجمعة ، عن تنصيب منظومة تعقيم الكترونية لفحص المراجعين والموظفين للحد من انتشار فايروس كورونا في خطوة اولى من نوعها .وقال المعاون الاداري ليث الشمري في تصريح لـــ ( المستقلة ) قامت إدارة […]

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