في جرف الصخر مركَزُ نشاطات حزب الله.. أنفاقٌ وسجون وعناصر من مختلف الدول

2020/03/20 | 21:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت لا يُخفى على أحَدٍ أن منطقة #جرف_الصخر في #بابل التي تبعد (60) كم عن العاصمة العراقية #بغداد من جهة الجنوب، أنها تحت سيطرة ميليشيا #كتائب_حزب_الله في

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