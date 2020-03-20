نيمار يتجاهل اغراءات سان جيرمان لتجديد عقده

2020/03/20 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، تجاهل عرضا من النادي الفرنسي بشأن تجديد عقده.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يزال مستعدا لإغراء نيمار كي يستمر في "حديقة الأمراء".وأشارت إلى أن ليوناردو قدم لنيمار عرضًا للتجديد في شهر تشرين الاول أو تشرين الثاني من العام الماضي، إلا أن اللاعب البرازيلي لم يرد عليه حتى الآن.

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