العتبة العباسية تجهز صحة ذي قار بشحنة مواد معقمة

2020/03/20 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الجمعة، عن إرسال العتبة العباسية في كربلاء شحنة من المواد المعقمة، الى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "العتبة العباسية جهزت دائرة صحة ذي قار بـ550 كارتون من المواد امعقمة كمساهمة منها لتطهير وتعقيم المؤسسات الصحية في المحافظة".وبين ان "خلية الازمة في الدائرة استلمت تلك المواد المعقمة وسيتم توزيعها على المؤسسات الصحية".واضاف ان "المواد التي تم استلامها تأتي ضمن مبادرة العتبة لدعم دوائر الصحة لتطهير وتعقيم مؤسساتها الصحية وذلك من أجل مكافحة فيروس كورونا".

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