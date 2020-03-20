السيد السيستاني يعلن موقفه من منع التجمعات بالعراق

2020/03/20 | 21:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني، الجمعة، ان المرجع منع اي تجمع تمنعه الدولة، فيما بين ان هناك امورا لابد الالتزام بها....

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