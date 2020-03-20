مكتبه: السيد السيستاني منع أي تجمع تمنعه الدولة

2020/03/20 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، ان المرجع الاعلى منع اي تجمع تمنعه الدولة.وقال أحد أعضاء لجنة الاستفتاءات في مكتب المرجع علاء ابو الطابوق بمقطع صوتي اطلعت عليه “العهد نيوز” ، إن “المرجع منع أي تجمع تمنعه الدولة”، مبينا أن “هناك امور عقلائية […]

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