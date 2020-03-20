الكرخ تعلن إصابات جديدة بكورونا وتفاصيلها

2020/03/20 | 21:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الكرخ يوم الجمعة تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الدائرة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "الحالة الاولى لرجل يبلغ من العمر ٦٨ سنة يسكن منطقة البياع حي الرسالة محلة ٨٥١ وضعه الصحي خطر جدا و دخل مرحلة العجز التنفسي ولديه جلطة دماغية سابقة وامراض مزمنة و ادخل الانعاش التنفسي".

وأضافت أن "الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر ٣٧ سنة يسكن منطقة السيدية محلة ٨٢١ وضعه مستقر، أما الحالة الثالثة لرجل يبلغ من العمر ٣٠ سنة يسكن منطقة الطوبجي حي السلام محلة ٤١٢ وضعه مستقر".

وأشارت الدائرة إلى أن "جميع الحالات يدعون عدم السفر خارج العراق"، منوهة إلى أن "القلق يأتي من مدينة الكاظمية وما حولها ومدينة البياع وما حولها".

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