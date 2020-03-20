2020/03/20 | 21:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، اليوم الجمعة، أن الشخص المصاب بفايروس كورونا ويعلم بإصابته ويتعمد نقلها للأخير ستصل عقوبته إلى “الإعدام”.وقال المحنا في حديث لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى، إن” قرار حظر التجوال جاء تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية بهدف منع تفشي فايروس كورونا”، مبينا أن “على المواطنين الالتزام بقرار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تعلن: الشخص المصاب بكورونا ويتعمد نقلها للأخرين ستصل عقوبته للإعدام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تعلن: الشخص المصاب بكورونا ويتعمد نقلها للأخرين ستصل عقوبته للإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).