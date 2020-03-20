محافظ كربلاء يوجه بحجر جميع الوافدين من خارج المحافظة مدة 14 يوماً

2020/03/20 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاء

وجه محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الجمعة، بحجر جميع الوافدين من خارج المحافظة مدة...





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