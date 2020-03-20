2020/03/20 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ديالى تعلن شفاء امرأة مصابة بـ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
اعلنت حكومة محافظة ديالى المحلية، الجمعة، عن موقف فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ديالى تعلن شفاء امرأة مصابة بـ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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