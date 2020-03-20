ديالى تعلن شفاء امرأة مصابة بـ’’كورونا’’

2020/03/20 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت حكومة محافظة ديالى المحلية، الجمعة، عن موقف فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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