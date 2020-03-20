2020/03/20 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا محافظ واسط، جميل المياحي، مساء اليوم الجمعة، ابناء المحافظة من التجار والمقاولين والناشطين للمساهمة في دعم العوائل الفقيرة.وقال المياحي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ادعو ابناء واسط، التجار، والمقاولين، والناشطين، والمؤسسات والمنظمات الخيرية، والمؤسسات الدينية، والعشائر الاصيلة، وميسوري الحال، اهل الشيمة والغيرة للمساهمة في دعم العوائل الفقيرة التي لا تمتلك قوت يومها من خلال حملات تبرع وتوزيع المساعدات والاعانات".وأضاف ان "الحكومة المحلية تسهل نقل المساعدات بعجلاتها او اعطاء تخاويل للحركة"، داعيا "لتشكيل فرق مناطقية لتوزيع المساعدات للعوائل المستحقة فعلا بمساعدة مختاري المناطق لتحديد العوائل الفقيرة بشكل قوائم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يدعو لمساعدة العوائل الفقيرة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يدعو لمساعدة العوائل الفقيرة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).