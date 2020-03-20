2020/03/20 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، ان "الانتصار" على فيروس كورونا يحتاج الى تعاون الجميع، داعية الى الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن المؤسسات الصحية للحد من انتشار هذا الوباءو الوقاية منه.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فى مؤتمر صحفي تابعته "كلكامش برس" إن "الانتصار على فيروس كورونا يحتاج إلى تعاون الجميع، وندعو إلى الالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لتقوية المناعة واحترام الإرشادات الخاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا".واضاف "نعمل على توفير المعدات الطبية للدول التي تعاني نقصا بسبب فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "هنالك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​ الصحة العالمية تنصح: القضاء على كورونا يتطلب أمرين مهمين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​ الصحة العالمية تنصح: القضاء على كورونا يتطلب أمرين مهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).