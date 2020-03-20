شاهد.. النجف تتخذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا وتغلق المزارات الدينية

2020/03/20 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عقدت خلية الازمة في محافظة النجف، اليوم الجمعة، اجتماعها واتخذت عدة قرارات للوقاية من فيروس كورونا.أدناه نص بيان خلية الأزمة: عقد في دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، الاجتماع الدوري لخلية الازمة في محافظة النجف الاشرف برئاسة محافظ النجف الاشرف ورئيس الخلية لؤي الياسري وبحضور النائب الاول لمحافظة النجف الاشرف هاشم […]

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