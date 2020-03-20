2020/03/20 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الاطباء : اذا فتك كورونا بالمجتمع ..لااحد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الاطباء : اذا فتك كورونا بالمجتمع ..لااحد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الاطباء : اذا فتك كورونا بالمجتمع ..لااحد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).