2020/03/20 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد حسن نصر الله : لاوجود لصفقة بشان اطلاق سراح العميل الفاخوري لكي نكون جزءا منها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد حسن نصر الله : لاوجود لصفقة بشان اطلاق سراح العميل الفاخوري لكي نكون جزءا منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).