بغداد تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/03/20 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد يوم الجمعة تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الدائرة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "المتوفى رجل يبلغ من العمر ٦٨ سنة وتم تشخيصه اليوم توفي اثناء نقله من مستشفى اليرموك التعليمي الى مستشفى الفرات العام حيث كان في غيبوبة ودخل مرحلة عجز التنفس".

ويرتفع، بذلك، عدد الوفيات بكورونا إلى 15 في أرجاء العراق من أصل 193 إصابة مؤكدة.

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