الرئيس الايراني: كورونا مسألة حياة او موت ومواجهته واجب على كل الامم

2020/03/20 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى الرئيس الايراني، حسن روحاني، الجمعة، أن فيروس كورونا مسألة حياة او موت ومواجهته واجب على كل الامم.

وقال روحاني، عبر تغريدة على منصة تويتر: "في حالة تفشي جائحة كورونا في طهران وباريس ولندن وواشنطن، فإن أي تقويض للنظام الصحي الإيراني سيشل المعركة العالمية ضد هذا الوباء"

واشار الى أن "COVID19 (كورونا) هي مسألة حياة أو موت ومواجهتها واجب على كل الأمم".

يتبع...

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الجمعة، وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا من بين الحالات الثلاث التي أعلن تسجيها اليوم.

وقال جاسب الحجامي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الحال

بغداد اليوم _ كربلاء

وجه محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الجمعة، بحجر جميع الوافدين من خارج المحافظة مدة 14 يوماً، وذلك على خلفية الاجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للخطابي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) ن

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت حكومة محافظة ديالى المحلية، الجمعة، عن موقف فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان " 8 حالات اشتبه باصابتها بفايروس كورونا وصلت

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