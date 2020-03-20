صحة الكرخ تعلن وفاة حالة بكورونا من الـ3 حالات المسجلة اليوم

2020/03/20 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الجمعة، وفاة رجل مصاب بف...





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