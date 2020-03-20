عندما تستهدف السيرة النبوية

2020/03/20 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم السيرة النبوية بين كماشة المحرفين وكماشة الجهلة وكماشة اعداء الاسلام وكل له طريقته في النيل منها ، وبين هذه الكماشات والمناوشات لابد للعقلاء والاعلام الدفاع والتوضيح لمفاهيم الاسلام .المشكلة عندما يستخدم العلمانيون المدسوس في السيرة النبوية هذا من جهة ومن جهة اخرى يقحمون انفسهم في علوم ليست من تخصصهم ودائما يكون […]

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