كلّ المناطق المشهورة في إيطالية تنير بناياتها بالضوّء الاحمر تضامن مع المسيحيين المضطهدين في العالم

2020/03/20 | 21:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 / جميل الجميل بالرّغم من الأوضاع التي تمرّ بها إيطاليا في مواجهة فايروس كورونا إلّا أنّ جمعية بابوية قامت بإنارة واجهتي كنيستين إيطاليتين بالضوء الأحمر استذكارا للمسيحيين المضطهدين في أرجاء العالم.أكّدت الراهبة العراقية المقيمة في روما آثار شيما لـــ إيزيدي 24 ” “هذا هو يوم التضامن العالمي مع المسيحيين المضطهدين في العالم …

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