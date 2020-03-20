وفاة مصاب بفيروس كورونا أثناء نقله إلى المستشفى في بغداد

2020/03/20 | 21:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم الجمعة، وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا من بين الحالات الثلاث التي أعلن تسجيها اليوم.وقال جاسب الحجامي، على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “الحالة التي تمت الإشارة لها في المنشور السابق لرجل يبلغ من العمر ٦٨ سنة وتم تشخيصه اليوم، توفي […]

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