صحة الكرخ تعلن وفاة مصاب بكورونا وتسجل إصابة جديدة مؤكدة

2020/03/20 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة لمصاب بفيروس كورونا، وتسجيل إصابة جديدة مؤكدة.وقالت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "رجلاً يبلغ من العمر 68 عاماً فارق الحياة مساء اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا".وأشارت إلى أنه "تم تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في مستشفى الشعلة".وكانت الدائرة قد أعلنت في وقت سابق مساء اليوم، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الحالة الاولى لرجل يبلغ من العمر 68 عاما يسكن منطقة البياع، وضعه الصحي خطر جدا ودخل مرحلة العجز التنفسي ولديه جلطة دماغية سابقة وامراض مزمنة وادخل الانعاش التنفسي".وبينت أن "الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 37 عاما يسكن منطقة السيدية ووضعه مستقر".واوضحت أن "الحالة الثالثة لرجل يبلغ من العمر 30 عاما يسكن منطقة الطوبجي ووضعه مستقر ايضا".وأشارت الدائرة الى أن "جميع الحالات يدعون عدم السفر خارج العراق".وشددت "اننا نؤكد ما ذكرناه يوم امس ان القلق يأتي من مدينة الكاظمية وما حولها ومدينة البياع وما حولها".

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