الحجر على اطباء مستشفى الصدر في بغداد بعد تفشي كورونا

2020/03/20 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحجرت مستشفى الصدر العام في بغداد، مساء اليوم الجمعة، على أطباء وممرضين جراء مخالطتهم لمريض أخفى سفره لإيران وتبين لاحقاً إنه مصاب بفيروس كورونا.وقالت المستشفى في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "تم حجر مجموعة من الاطباء والكادر التمريضي كإجراء احترازي لحين ظهور النتائج نظرا لملامسة مراجع مريض مصاب بعجز في القلب وكان يخفي معلومة وصوله من ايران رغم سؤاله عن ذلك".وبينت أنه "لم تظهر على المريض علامات الفيروس بداية دخوله المستشفى لردهة الانعاش لانه في بدايته، لكن نتائج التحليل بينت لاحقا انه مصاب بفيروس كورونا بعد تحويله الى مدينة الطب".وطالبت المستشفى جميع المرضى والمراجعين الى المستشفى، بـ"عدم اخفاء المعلومات عن الكادر الطبي حفاظا على سلامتهم وسلامة المنتسبين والعاملين في المستشفى ونؤكد إن المصداقية هي أساس التعامل".وأكدت المستشفى أنها "مفتوحة ولا صحة لخبر اغلاقها والمستشفى تعمل على مدار 24 ساعة"، مشددة على أنه "لا صحة لوجود 15 مصابا بفيروس كورونا في المستشفى".

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