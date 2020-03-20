حجر كادر مستشفى في مدينة الصدر بسبب مراجعة مريض اخفى اصابته بكورونا

2020/03/20 | 22:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن مدير مستشفى الشهيد الصدر العام شرقي العاصمة بغداد حجر مجموعة من الاطباء والملاك التمريضي في المستشفى.

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