نائب عن القوى يدعو الكتل الشيعية الى إيجاد بديل عن الزرفي

2020/03/20 | 22:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، القوى الشيعية الى إيجاد بديل عن المرشح النائب عدنان الزرفي المكلف لتشكيل الحكومة.

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