منظمة الصحة العالمية : تجربة ووهان تمنح “أملاً” للعالم 

2020/03/20 | 22:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف-(أ ف ب) – اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة أنّ تجربة مدينة ووهان الصينية حيث كان فيروس كورونا المستجد بدأ انتشاره ولم تسجّل أي إصابة محلية المصدر منذ الخميس، تمنح “أملاً” للعالم.وقال خلال مؤتمر صحافي عقده عبر الانترنت “أمس (الخميس)، لم تعلن ووهان أي إصابة جديدة، للمرة الأولى منذ […]

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