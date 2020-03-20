اجراءات مشددة في ذي قار لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/20 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اتخذت خلية الازمة في ذي قار التي تشرف عليها ادارة المحافظة ، الجمعة ، عدة اجراءات مشددة لمواجهة كورونا بعد تسجيل اول حالة وفاة يوم امس بالفيروس .وقال محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خلية الازمة في المحافظة بالتنسيق مع خلية الازمة […]

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