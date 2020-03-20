100 الف غرامة اصحاب المركبات غير الملتزمين بالحظر في ذي قار

2020/03/20 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..فرضت مديرية مرور ذي قار غرامة مالية على اصحاب المركبات غير الملتزمين بقرار حظر التجوال الصادر من خلية الازمة في اطار الاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.وذكرت المديرية في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ” يعاقب اصحاب المركبات الذي يخرقون حظر التجوال بغرامية مالية قدرها مئة الف دينار “.[…]

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