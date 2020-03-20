الشيخ الأمين معزيا بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع): نبتهل الى الله بهذه الذكرى لرفع الغمة عن الأمة

2020/03/20 | 22:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا الامين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، الامام الحجة (عج)، والامة الاسلامية والمراجع العظام بذكرى استشهاد راهب اهل البيت الامام الكاظم (ع).الشيخ الامين، وفي تغريدة له (ابتهل الى الله العلي القدير بان يرفع هذه الغمة عن الامة ويشافي كل مريض ومصاب وان يدفع البلاء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين”.انتهى..م.ر

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